Готовим целую курицу: по виду обычная, но на самом деле костей внутри нет

Целая курица в духовке всегда привлекает внимание на столе. Но мы сделаем ее с секретом: выглядеть снаружи она будет как обычная курица, но на самом деле костей внутри не будет. Вместо них мы фаршируем птицу начинкой, и получится ровно как в дорогом ресторане.

Зимой квашеная капуста есть в каждом холодильнике. У нас она станет основой начинки. Добавим к капусте немного грибов, лука и чеснока: такая фаршировка как нельзя лучше сочетается со вкусом курицы.

Капусту мы предварительно обжариваем. Сначала запускаем лук, потом уже идут грибы, капуста и немного чеснока.

Пока капуста готовится, подготовим курицу. Кости из курицы вытаскиваются от центра: сначала удаляется хребет, а потом легко вытаскиваются и остальные. Для внешней красоты мы оставим крылья и голени, так птица будет выглядеть стройнее и привычнее.

Как только подготовка завершена, добавляем специи, сок лимона и фаршируем птицу уже приготовившейся капустой. Перевязываем бечевкой, чтобы в процессе запекания изнутри ничего не вытекло.

Ставим в духовку на 1 час и блюдо в центр стола готово! Для образования корочки можно раз в 20 минут поливать курицу подливкой, которая образуется из жира, либо взять оливковое масло с добавлением чеснока и смазать им.

Гарнир нам не нужен, он уже есть внутри.

Видеорецепт:

В итоге у нас получилось яркое блюдо, которое не требует сложных ингредиентов. Зато все привычные ингредиенты заиграли по-новому!