Суп посольский: сытный обед на каждый день

Правильно приготовленный посольский суп —яркое, очень ароматное и насыщенное блюдо. Оно вполне может стать сытным обедом на каждый день: надоест не скоро.

Для начала нужно подготовить фасоль. Тут есть два варианта, либо взять свежую, промыть водой и оставить отстаиваться до утра, либо взять уже готовый консервант. В первом случае фасоль отправляется в кастрюлю первой, во втором — добавляется уже почти в самом конце.

Ветчина нарезается кубиками. Лук режется как для жарки, а морковь трется на крупной терке. Еще в суп пойдут 5-6 среднего размера картофелин, столовая ложка томатной пасты, немного растительного масла, соль и перец по вкусу. Ветчина, лук и морковь обжариваются отдельно. Сюда же, прямо в сковороду, добавляется томатная паста. Все тушится до готовности.

Заправка засыпается в уже почти готовое блюдо. В принципе, суп посольский уже готов: осталось добавить сметаны и присыпать зеленью.