Делаем мясо с картошкой на сковороде, а получается словно был большой казан на костре. Само распадается на волокна

Обычно для мясного рагу используют казан: считается, что только в нем мясо можно сделать настолько нежным, что оно будет распадаться на волокна. Однако, есть способ сделать похожее блюдо и дома на обычной сковороде. Ее стоит взять побольше, потому что все сразу будут просить добавку.

Ингредиенты: 700 граммов свиной вырезки, кило картошки, 400 граммов лука, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, 20 граммов сливочного масла, чайная ложка молотого кориандра, черный перец, соль.

Мясо сразу режем порционными кусочками и обжариваем на сильном огне до румяной корочки с обеих сторон. Снимаем его пока в сторону и займемся другими ингредиентами. Обжариваем мелко нарезанный лук и тоже перекладываем его к мясу.

Картошку режем крупно, на 4-6 частей. Обжариваем обязательно на сливочном масле, так будет вкуснее. После жарки отправляем картошку к мясу и луку. Почти все готово.

Мясо, лук и картошку солим и перчим, прямо к ним мелко нарезаем чеснок, добавляем молотый кориандр и петрушку.

Видеорецепт:

Даже после разогревания рагу остается сочным и нежным. Даже наоборот, оно настоится и будет еще сочнее!