Варим суп из обычного фарша: густой настолько, что ложка стоит

При всей простоте большинства первых блюд быстро приготовить какой-нибудь суп никак не получится: львиная часть времени все равно уйдет на отваривание мяса. Между тем получить наваристый и густой бульон можно всего за каких-то полчаса, если вместо мяса использовать любой мясной фарш. И никаких лишних манипуляций с готовым мясом: бери и ешь.

Ингредиенты:

Мясной фарш (любой) – 500 гр.

Сладкий перец – 2 шт.

Капуста – 0,5 небольшого кочана

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Сахар – 0,5 ст.л.

Черный перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Растительное масло – 2 ст.л.

Вода – 2 л

Лавровый лист – 2 шт.

Сок лимона – 1 ст.л.

Петрушка – 1 небольшой пучок

1. Капусту шинкуем и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом, через 2 минуты к ней добавляем сахар и щепотку соли, жарим на среднем огне еще 5-7 минут, помешивая. Добавляем пропущенные через терку помидоры и тушим еще 5 минут.

2. В казане, где и будем варить суп, на растительном масле обжариваем нарубленный кубиками чеснок. Через минуту к нему добавляем крупно нарезанный лук и, помешивая, обжариваем до полупрозрачного состояния (3-4 минуты).

3. К поджаренному луку добавляем мясной фарш. В данном рецепте мы используем свиной, но вы можете выбрать любой другой по своему вкусу. Постоянно помешивая, жарим пару минут, затем солим и перчим по вкусу. Всыпаем к фаршу нарезанную тонкими пластинами морковь и жарим еще 2-3 минуты.

4. Следом отправляем в казан крупно нарезанный сладкий перец и капусту с томатной пастой из сковороды. Заливаем кипятком до нужной вам консистенции и провариваем все в течение 10 минут.

5. За 3-4 минуты до готовности добавляем пару лавровых листьев, несколько долек лимона или столовую ложку свежего лимонного сока. Мелко нарезанную петрушку всыпаем в самом конце, выключаем огонь и оставляем суп томиться под закрытой крышкой еще в течение 15 минут.

Густой овощной суп с наваристым мясным бульоном готов!

Видеорецепт:

Приятного аппетита!