Еда
Варим суп из обычного фарша: густой настолько, что ложка стоит
При всей простоте большинства первых блюд быстро приготовить какой-нибудь суп никак не получится: львиная часть времени все равно уйдет на отваривание мяса. Между тем получить наваристый и густой бульон можно всего за каких-то полчаса, если вместо мяса использовать любой мясной фарш. И никаких лишних манипуляций с готовым мясом: бери и ешь.
Ингредиенты:
Мясной фарш (любой) – 500 гр.
Сладкий перец – 2 шт.
Капуста – 0,5 небольшого кочана
Морковь – 1 шт.
Помидоры – 500 гр.
Лук – 2 шт.
Чеснок – 4 зубчика
Сахар – 0,5 ст.л.
Черный перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Растительное масло – 2 ст.л.
Вода – 2 л
Лавровый лист – 2 шт.
Сок лимона – 1 ст.л.
Петрушка – 1 небольшой пучок
1. Капусту шинкуем и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом, через 2 минуты к ней добавляем сахар и щепотку соли, жарим на среднем огне еще 5-7 минут, помешивая. Добавляем пропущенные через терку помидоры и тушим еще 5 минут.
2. В казане, где и будем варить суп, на растительном масле обжариваем нарубленный кубиками чеснок. Через минуту к нему добавляем крупно нарезанный лук и, помешивая, обжариваем до полупрозрачного состояния (3-4 минуты).
3. К поджаренному луку добавляем мясной фарш. В данном рецепте мы используем свиной, но вы можете выбрать любой другой по своему вкусу. Постоянно помешивая, жарим пару минут, затем солим и перчим по вкусу. Всыпаем к фаршу нарезанную тонкими пластинами морковь и жарим еще 2-3 минуты.
4. Следом отправляем в казан крупно нарезанный сладкий перец и капусту с томатной пастой из сковороды. Заливаем кипятком до нужной вам консистенции и провариваем все в течение 10 минут.
5. За 3-4 минуты до готовности добавляем пару лавровых листьев, несколько долек лимона или столовую ложку свежего лимонного сока. Мелко нарезанную петрушку всыпаем в самом конце, выключаем огонь и оставляем суп томиться под закрытой крышкой еще в течение 15 минут.
Густой овощной суп с наваристым мясным бульоном готов!
Видеорецепт:
Приятного аппетита!