Жарим куриные крылышки, в которых даже косточки мягкие. Идут как горячая закуска и как основное блюдо

С виду нехитрые куриные крылышки могут стать коронным домашним блюдом, если знать правильный рецепт. Залог успеха здесь складывается из маринада и правильной обжарки: в этом случае можно добиться нужного эффекта, когда мясо само сходит с мягких косточек. Такие крылышки идеальны не только как закуска, но могут выступить и в роли основного блюда.

Ингредиенты: 900 граммов куриных крылышек, чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки смеси перцев, 1/2 чайной ложки сухого чеснока, 1/4 чайной ложки черного перца, столько же копченой паприки, 450 миллилитров оливкового масла (можно взять и любое растительное, оно понадобится для фритюра), столовая ложка разрыхлителя.

Перекладываем крылышки на широкую удобную тарелку. Поливаем их столовой ложкой оливкового масла. Солим, перчим, добавляем приправы и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. Лучше будет дать крылышкам постоять около 15 минут, пусть специи впитаются.

Теперь разогреваем в глубокой сковороде 450 миллилитров растительного масла. Перекладываем в нее крылышки и жарим на сильном огне 8 минут.

Перекладываем крылья со сковороды на отдельную тарелку и быстро делаем соус: прогреваем на сковороде 2 столовые ложки сливочного масла смешиваем со 100 миллилитрами меда и 80 миллилитрами вустерширского соуса.

Поливаем им крылья и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!