Шампиньоны в духовке: пробуем 2 рецепта, где они будут вкуснее лесных грибов. Запекаем с картошкой и сыром

Обычные шампиньоны на самом деле можно без особого труда приготовить вкуснее лесных грибов. Попробуем сразу два интересных рецепта, где шампиньоны запекаются с картошкой и сыром.

Грибная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

Шампиньоны - 500 гр. Растительное масло - 130 мл. Репчатый лук - 1 шт. Соль - по вкусу. Черный молотый перец - по вкусу. Фарш свиной - 700 гр. Рис - 150 гр. Сметана - 4 ст.л. Сыр - 100 гр.

Разогреваем в сковороде немного масла. Отправляем на нее мелко нарезанные грибы и лук. Обжариваем до готовности, затем перекладываем зажарку к фаршу. Сюда же пересыпаем рис. Добавляем соль и специи и перемешиваем все вместе. Сразу выкладываем первым слоем в форму для запекания. Сверху промазываем сметаной, закрываем форму фольгой и ставим в духовку на 40 минут при 190 градусах. Затем достаем, присыпаем сверху тертым сыром и снова ставим в духовку, но уже всего на 10 минут.

Шампиньоны с картошкой

Ингредиенты: Шампиньоны - 500 гр. Соль - по вкусу. Черный молотый перец - по вкусу. Паприка - по вкусу. Сметана - 2 ст.л. Растительное масло - 200 мл. Картофель отварной - 1 кг Красный молотый перец - по вкусу. Репчатый лук - 1 шт. Морковь - 1 шт. Сыр - 200 гр.

Грибы перекладываем в пакет. Присыпаем их солью, перцем и паприкой. Добавляем к ним сметану и перемешиваем. Теперь смазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем слой разрезанной пополам картошки. Обжариваем быстро мелко нарезанный лук с морковью и распределяем вторым слоем на картофель. Присыпаем тертым сыром, ставим в духовку на 35 минут при 200 градусах.

Видеорецепты:

В таком варианте исполнения шампиньоны многим нравятся даже больше лесных грибов.