Самое мягкое мясо научились делать как в Турции. Если добавить ложку уксуса, даже неудачные куски растают во рту

Самое жесткое мясо, к примеру неудачный и недорогой отруб говядины, на самом деле можно без труда приготовить нежнее дорогой вырезки. Достаточно будет использовать простую поварскую хитрость, которую часто и успешно применяют турецкие кулинары. С добавлением небольшого количества уксуса мясо получится невероятно мягким.

Ингредиенты:

Говядина - 1 кг

Лук репчатый - 3 шт.

Уксус - 1 ст. ложка

Вода - 55 мл

Масло сливочное - 100 г

Чеснок - 3 зубчика

Соль

Перец черный молотый

Разделяем мясо и жировую прослойку. Мясо режем крупными кусочками, а прослойку — мелкими. Кусочки жировой прослойки выкладываем в сотейник, сюда же добавляем мясо и поливаем уксусом. Лук режем полукольцами и распределяем на мясо следующим слоем, сразу вливаем немного воды.

Теперь уже на луковую подушку кладем кусочки сливочного масла, накрываем крышкой и готовим на среднем огне под крышкой 60 минут. Затем мелко рубим чеснок и присыпаем им заготовку. Добавляем соль и перец, перемешиваем. Возвращаем крышку на место и тушим еще 60 минут, уже до полной готовности.

Видеорецепт:

Мясо в результате получается невероятно нежным. Подайте его с гарниром из картофельного пюре.