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Самое мягкое мясо научились делать как в Турции. Если добавить ложку уксуса, даже неудачные куски растают во рту
Самое жесткое мясо, к примеру неудачный и недорогой отруб говядины, на самом деле можно без труда приготовить нежнее дорогой вырезки. Достаточно будет использовать простую поварскую хитрость, которую часто и успешно применяют турецкие кулинары. С добавлением небольшого количества уксуса мясо получится невероятно мягким.
Ингредиенты:
Говядина - 1 кг
Лук репчатый - 3 шт.
Уксус - 1 ст. ложка
Вода - 55 мл
Масло сливочное - 100 г
Чеснок - 3 зубчика
Соль
Перец черный молотый
Разделяем мясо и жировую прослойку. Мясо режем крупными кусочками, а прослойку — мелкими. Кусочки жировой прослойки выкладываем в сотейник, сюда же добавляем мясо и поливаем уксусом. Лук режем полукольцами и распределяем на мясо следующим слоем, сразу вливаем немного воды.
Теперь уже на луковую подушку кладем кусочки сливочного масла, накрываем крышкой и готовим на среднем огне под крышкой 60 минут. Затем мелко рубим чеснок и присыпаем им заготовку. Добавляем соль и перец, перемешиваем. Возвращаем крышку на место и тушим еще 60 минут, уже до полной готовности.
Видеорецепт:
Мясо в результате получается невероятно нежным. Подайте его с гарниром из картофельного пюре.